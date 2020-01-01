الأوقاف في سورية تعلن افتتاح المساجد لكل صلوات الجماعة اعتباراً من يوم غد الأربعاء

الثلاثاء, 26 أيار 2020 الساعة 20:43 | شؤون محلية, أخبار محلية

الأوقاف في سورية تعلن افتتاح المساجد لكل صلوات الجماعة اعتباراً من يوم غد الأربعاء

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد لكل صلوات الجماعة إضافة إلى صلاة الجمعة اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأشارت الوزارة في اعلان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أن العودة لصلوات الجماعة تأتي مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على لجان المساجد.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.


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