مصر وفرنسا تنددان بالتدخل التركي في الشؤون الليبية

جهينة نيوز:

حذر وزيرا خارجية كل من مصر وفرنسا، من مخاطر التدخلات التركية فى الشأن الليبي، في ظل استمرار أنقرة في إرسال المرتزقة لدعم الميليشيات المتطرفة.

وتناول الوزيران فى إتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وتواصل تركيا إمداد الميليشيات المتطرفة في طرابلس بمسلحين سوريين كانوا يقاتلون لحساب أنقرة في سوريا، حيث ترسل المرتزقة عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة، وقد جرى رصد نحو ست رحلات، بين إسطنبول ومصراتة، خلال الأسبوع الماضي.

كما نشرت أنقرة العديد من الطائرات المسيرة التي تقوم باستهداف قوات الجيش الوطني الليبي الذي يواصل عملية عسكرية لاستعادة العاصمة من الميليشيات.