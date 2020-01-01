الإستخبارات التركية تبحث عن "سيف الإسلام القذافي"

جهينة نيوز:

يقود جهاز المخابرات التركية يحملة تفتيش في منطقة الجبل الغربي جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، بحثاً عن "سيف الإسلام القذافي" نجل الرئيس الليبي السابق "معمر القذافي".

ونقلت وكالة "بوابة أفريقيا الإخبارية" عن مصادر ليبية أن المخابرات التركية أنشأت غرفة جديدة يديرها المشرف السابق على سجن الهضبة في طرابلس "خالد الشريف" والتركي "عبد الحكيم بالحاج"، ومن بين أهدافها البحث عن سيف الإسلام لاغتياله أو اعتقاله وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية وإنهاء دوره السياسي.

وأشارت الوكالة إلى أن تقارير محلية كانت ذكرت مطلع الشهر الجاري، أن عناصر تحريات من ميلشيا قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تسللت إلى مدينة الزنتان الواقعة على بعد 136 كم جنوب غربي طرابلس، في أعلى قمة الجبل الغربي، لتحديد مكان سيف الإسلام القذافي، وأن العملية تمت بدعم من الشق الموالي لحكومة فايز السراج في المدينة التي تشهد انقساما بين داعمين للجيش الوطني الليبي وآخرين موالين لحكومة الوفاق".

واختفى سيف الإسلام منذ سنوات عن الواجهة الليبية، وذلك بعد مقتل والده وتعرضه للملاحقة من قبل ميليشيات خارجية.