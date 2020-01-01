"لافروف" ورئيس البرلمان الليبي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، كما أكدا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، مشددان على ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية.

وخلال الاتصال تمت الإشارة إلى أهمية استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، كما أعرب لافروف عن دعمه للمبادرة التي أطلقها صالح في 23 أبريل، والتي تنطوي على وقف فوري للأعمال العدائية وتكثيف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حلل للأزمة الليبية".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أعلن في 23 نيسان الماضي عن خطوة جديدة على طريق حل الأزمة الليبية المتفاقمة منذ العام 2011 وحتى اليوم، حيث أوضح أن لحوار السياسي فشل وأن العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا.