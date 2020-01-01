جنرال إيراني يُعلق على المناورات الأمريكية في مياه الخليج

جهينة نيوز:

صرح مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني العميد "يدالله جواني"، أن الوجود الأمريكي في المنطقة شارف على الانتهاء، وذلك في تعليق له على على مناورات الجيش الأمريكي في الخليج.

وقال جواني في تصريح له لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن ما يطرحه الأمريكيون تحت مسمى مناورات من أجل تعزيز أمن منطقة الخليج الفارسي ومساعدة حلفائهم، هي محاولات يبذلونها لتعزيز تواجدهم في المنطقة، مُضيفاً أن الأمريكيين على دراية تامة بحقيقة قوة الجمهورية الإسلامية لذلك فإن المناورات لا يمكنها أن تؤثر على إرادة إيران، لأنها أصبحت قوة أساسها الشعب وقائمة على أساس الدوافع الدينية والعقائدية والعلوم والتقنية الوطنية.

وكشف العميد جواني عن أن إيران لديها أدلة تثبت أن الأمريكيين ساعدوا عبر تواجدهم في المنطقة طيلة العقود الماضية في زعزعة استقرار هذه المنطقة وأنهم كانوا وراء بعض الحروب. لقد أوجدوا جماعات إرهابية، حيث أنهم بدأوا حروباً مثل حرب اليمن عبر تحريض السعودية حتى يتمكنوا من تثبيت وجودهم في المنطقة وبيع الأسلحة وتنشيط شركاتهم التي تبيع الأسلحة، لذلك الأمريكيون يكذبون عندما يتحدثون عن أنهم يسعون لمساعدة حلفائهم.

وأضاف: (الجمهورية الإسلامية اليوم قوة إقليمية وتتحول إلى قوة عالمية. لم تعد أمريكا تمتلك القوة التي كانت تمتلكها في السابق وهي غير قادرة على تحقيق ما تريده، لكن إيران يمكنها تنفيذ ما تريد وفقا للقانون الدولي سواء في المنطقة أو خارجها، إذا ظن الأمريكيون أنهم من خلال هذا النوع من المناورات يمكنهم التأثير على قوة إيران، فمن المؤكد أنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء الحسابية التي ارتكبوها سابقاً).

ويجري الجيش الأمريكى منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن العديد من المناورات والتدريبات المشتركة بين معظم التشكيلات العسكرية فى الخليج العربى، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر الجيش الأمريكى السفن الإيرانية في الشرق الأوسط من الاقتراب على بعد 100 ياردة من سفنه الحربية بعد مواجهات استفزازية مع الزوارق الحربية الإيرانية.