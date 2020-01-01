شويغو: معهد عسكري روسي يشارك بتطوير لقاح ضد كورونا

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو/ تموز.

وصرح شويغو قائلا "يقوم المعهد المركزي الثامن والأربعون للبحث العلمي، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، من وزارة الصحة في روسيا، بتطوير لقاح ضد الإصابة بفيروسات تاجية جديدة. في الوقت الحالي، يكمل المتخصصون في المعهد دراسات ما قبل السريرية لعينة تجريبية".

مضيفا "الانتهاء من هذه الأعمال هو الأول من يونيو حزيران "، وأكد شويغو أنه من المخطط استكمال التجارب السريرية قبل نهاية يوليو.

كما وأكد وزير الدفاع على تجاوز ذروة الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف القوات المسلحة في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان، ووصل عدد المصابين إلى 5.5 ألف شخص في القوات المسلحة منذ بداية مارس/ آذار، وتم شفاء 3.5 ألف منهم.

وأكد شويغو أن القوات المسلحة على الرغم من تفشي فيروس "كورونا" لم تسمح بانخفاض الكفاءة القتالية واستمرت في تنفيذ الأنشطة المخطط لها للتدريب القتالي.