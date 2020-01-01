تحقق من هذه العلامات الصامتة لمرض السكري

جهينة نيوز:

يجب أن نعلم جميعًا أن مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض، التي يتم تشخيصها من أجل التعامل معها، لكن هناك بعض العلامات الصامتة التي يمكنك الانتباه إليها إذا لم يتم تشخيصك بعد بمرض السكري.

ووفقا لصحيفة" ميس كيرا" الطبي، فإن ظهور بعض العلامات يستوجب زيارة طبيبك والحصول على العلاج لنفسك، وإجراء اختبار سكر الدم، ومن بين هذه المؤشرات:

فقدان الوزن

إذا كنت تفعل شيئًا لفقدان الوزن وترى النتائج، فلا بأس. ولكن إذا لاحظت أنك تفقد الوزن دون ممارسة الرياضة أو متابعة حمية خاصة، فهذه هي العلامة الأولى لمرض السكري. يمكن أن يساعدك فقدان 5% فقط من وزنك على تقليل خطر الإصابة بداء السكري.

التعب المطول

إذا كنت تنام جيدًا ولكنك ما زلت تشعر بالتعب في الصباح، فهذا مؤشر يدعو إلى زيارة الطبيب والخضوع لفحص الدم، إذ يمكن أن يسبب مرض السكري التعب لفترة طويلة من الزمن. هذا يجعل من الصعب على جسمك العمل بكفاءة خلال اليوم.

عدم وضوح الرؤية

ضعف الرؤية شائع جدًا. ولكن إذا بدأت تعاني من عدم وضوح مفاجئ، فيجب أن يعالجها طبيبك. هذه العلامة هي أحد أعراض مرض السكري.

يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم تورمًا في عدسات العين مما يؤدي بدوره إلى تشويه بصرك.

طفح جلدي على الساقين

إذا كنت تعاني من طفح جلدي على ساقيك كثيرًا، فقد لا تكون مجرد علامات حلاقة أو خدوش باهتة هنا وهناك. إذا بدأت تظهر آفات صغيرة مستديرة أو بيضاوية على أسفل ساقيك، فقد يعني ذلك أنك مصاب بالسكري. وتُعرف هذه البقع باسم اعتلال الجلد السكري.