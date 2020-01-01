أفضل 10 مدربين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

تصدر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة أفضل 10 مدربين في تاريخ بطولة دوري الأبطال الأوروبي، منذ إطلاق تسميتها الجديدة عام 1992.

القائمة أصدرها موقع "squawka" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، والذي منح الفرنسي صدارتها بـ65 في المئة من تقييم الموقع، وذلك بعد حصده للقب البطولة في 3 مناسبات متتالية رفقة النادي الملكي.

واحتل الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، المرتبة الثانية بـ61 في المئة من تقييم الموقع، وذلك بعد إحرازه للقب البطولة مرتين مع برشلونة.

وحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في المركز الثالث رغم إحرازه لقب البطولة 3 مرات رفقة أندية ميلان الإيطالي(مرتين) وريال مدري الإسباني(مرة واحدة).

فيما حل البرتغالي جوزيه مورينيو في المرتبة الرابعة، وخلفه بالترتيب، كل من الهولندي لويس فان غال، الاسكتلندي أليكس فيرغسون، الألماني يوب هاينكس، الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، الإسباني رافائيل بينيتيز، الألماني أوتمار هيتسفيلد.