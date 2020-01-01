إغلاق حساب السفارة الإيرانية في روسيا على "تويتر"

جهينة نيوز:

أعلن المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الإيرانية إغلاق إدارة "تويتر" الحساب الرسمي للسفارة الإيرانية في روسيا وفي دول أخرى بلا أي مبرر.

وقال مصدر في السفارة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: (لسوء الحظ ، أغلق تويتر حساب السفارة خلال الاحتفال بيوم القدس. أرسلنا 4 طلبات لإدارة تويتر لمعرفة سبب الحظر، ولكن حتى الآن لم نتلق أي إجابة محددة).

وأضاف المصدر: (حجب الشبكات الاجتماعية الإيرانية لم يؤثر فقط على بعثتنا الدبلوماسية في روسيا، ووفقًا للمعلومات التي لدينا، فقد تم حظر حسابات العديد من السفارات الإيرانية في دول أخرى دون أي تفسير).

الجدير بالذكر أنه في 24 كانون الثاني الماضي، تم حظر موقع الإنترنت لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، بناءً على طلب وزارة الخزانة الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.