إقامة مهرجان البندقية السينمائي في موعده بأوائل ايلول

جهينة نيوز

أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، أن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في شهر أوائل أيلول المقبل، وذلك مع انحسار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

لكن زايا رجح الأحد الماضي أن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في نسخة المهرجان هذا العام، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان قد أعلن في كانون الثاني أن الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، سترأس الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي.

ويعد مهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة "بينالي دي فينيسيا" أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من حزيران المقبل، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي الدخول دون حجر صحي.

واضطر مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في أيار بسبب فيروس "كورونا".

وسجلت إيطاليا أدنى معدل إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد منذ نهاية شباط الماضي، حسبما أظهرت أرقام وزارة الصحة المنشورة مساء أمس الاثنين.

وجاء في جدول إحصاءات الوزارة أنه تم تسجيل إجمالي وفيات 32877، بزيادة 92 وفاة عن الأحد، فيما سجلت 230158 إصابة في الإجمالي، بزيادة 300 حالة إيجابية جديدة عن الأحد، أما إجمالي المتعافين فبلغ عددهم 141981.