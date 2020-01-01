"المرأة الخفافيش" تحذر.. فيروس كورونا "غيض من فيض"!

جهينة نيوز

حذرت باحثة صينية من أن ظهور فيروس كورونا المميت الآن هو "مجرد طرف من قمة جبل الجليد" (غيض من فيض) من حيث ما قد يواجه البشر قريبا دون جهد عالمي لمنع تفشي الأمراض المعدية المماثلة.

وفي مقابلة بُثّت يوم امس الاثنين عبر شبكة CGTN، قالت شي زنغلي، العالمة الصينية المتخصصة في انتقال الفيروسات من الخفافيش: "إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة".

وحذرت شي، التي وصفتها الصحافة بـ "المرأة الخفافيش" بسبب بحثها عن الثدييات هذه، "إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر".

وقتل فيروس كورونا أكثر من 345 ألف شخص في أنحاء العالم، منذ ظهوره لأول مرة في ووهان بالصين، أواخر العام الماضي.

ونفت شي أن مختبرها متورط في الوباء الحالي، قائلة إن السلالات التي تبحث عنها مختلفة.

المصدر: نيويورك بوست