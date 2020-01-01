تسجيل رقمين قياسيين باعداد المتعافين والوفيات بكورونا في روسيا

الثلاثاء, 26 أيار 2020 الساعة 12:06 | منوعات, صحة

تسجيل رقمين قياسيين باعداد المتعافين والوفيات بكورونا في روسيا

جهينة نيوز:

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807، فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.


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