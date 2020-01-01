روسيا تتخطى السعودية كأكبر مورد نفط إلى الصين في نيسان

جهينة نيوز

تخطت روسيا بحجم وارداتها النفطية إلى الصين في شهر نيسان، المملكة العربية السعودية، لترتفع بنسبة 18 في المئة عنها قبل عام وسط حرب أسعار بين المنتجين.

فبحسب بيانات مديرية الجمارك في الصين، بلغت الصادرات النفطية الروسية 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء.

وبالمقارنة، كان الحجم 1.49 مليون برميل يوميا في نيسان 2019 و1.66 مليون برميل يوميا في آذار.

وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا، من 1.53 مليون برميل يوميا في نيسان 2019 و1.7 مليون برميل يوميا في آذار، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في نيسان 9.84 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 9.68 مليون برميل يوميا في آذار، لكن بانخفاض كبير عن 10.64 مليون برميل يوميا في نيسان من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر بأن أسعار النفط سجلت هبوطا تاريخيا بعد تفشي فيروس "كورونا"، الأمر الذي دفع الأعضاء في "أوبك+"، في 12 نيسان المنصرم، إلى الاتفاق على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في ايار – حزيران، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان 2022.

وتتم التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما تخفيض 11 مليون برميل يوميا، من الكمية الكلية المتفق عليها والتي ستكون، بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.