شاهد.. رونالدو يسجل "تسديدة ثلاثية" في السلة بقدمه!

جهينة نيوز

استعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مهارته في كرة السلة، حيث قام بتسجيل "تسديدة ثلاثية" في السلة بقدمه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على تويتر مقطع فيديو لرونالدو خلال تدريبات الفريق امس الاثنين، وهو يقوم بتسجيل "التسديدة الثلاثية" في السلة وأرفق به تعليق "سهل سهل".

وظهر رونالدو خلال الفيديو سعيدا بعد تسجيل الكرة ويصيح مشيرا بيده بحركته الشهيرة التي يفعلها بعد تسجيل الأهداف.

وأعلن يوفنتوس الإيطالي، عن عودته للتدريبات الثلاثاء 5 أيار الجاري، بعد قرار الحكومة بالسماح بعودة التدريبات الفردية للأندية.

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل الاثنين 4 أيار الجاري، لمدينة تورينو الإيطالية، وذلك للانضمام لفريقه، تمهيدا لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

وخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في آذار الماضي بسبب وباء كورونا.