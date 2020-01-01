ألمانيا تستعد لرفع التحذير من السفر ل 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 حزيران

الثلاثاء, 26 أيار 2020 الساعة 09:40 | مجتمع, أخبار المجتمع

ألمانيا تستعد لرفع التحذير من السفر ل 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 حزيران

جهينة نيوز:

نقلت مجلة فوكوس اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قولها إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 حزيران إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة شنجن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وفي 18 أيار قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى 15 حزيران.


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