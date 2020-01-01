اعتبارا من الأحد.. عودة الدوام 100 % في مشفى "الأسد الجامعي" واستقبال جميع الحالات والعمليات على اختلافها

جهينة نيوز:

كشف مدير عام مشفى الأسد الجامعي حسين المحمد في تصريح خاص لـ”الوطن” عن عودة عمل المشفى بشكل كامل والدوام لجميع العاملين 100 بالمئة اعتبارا من الأحد القادم من الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

وأكد المحمد أنه تقرر عودة إجراء مختلف أنواع العمليات بما فيها الباردة مقارنة مع اقتصار عمل المشفى خلال الفترة السابقة على الحالات والعمليات الساخنة الإسعافية وذلك نتيجة الإجراءات التي تتخذ للوقاية من فايروس كورونا.

ونوه بعودة نظام الدور، مضيفا أن عودة تفعيل نظام البصمة بحاجة إلى قرار حكومي وتعليمات من الوزارة، لافتا إلى سعي المشفى إلى اتباع الية بديلة تضبط دوام الموظفين.

وشدد مدير المشفى على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، تزامنا مع اتباع الأساليب الوقائية في ظل توسيع القبول مع استمرار استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا.