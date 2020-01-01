أبراج الثلاثاء 26 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 26 أيار: يحب القيادة صادق، مخلص، عاطفي، مستقر مثابر، الحب المحرك الرئيسي لحياته، الثقة نقطة انطلاق عنده لا يهتم بالأمور الصعبة، أو السهلة، احيانا فضولي وعصامي، المال عنده وسيلة وليس غاية، عاشق ساحر لمصالحه الشخصية ورغباته، لطيف المعشر، وشريك مميز عموماً، سلبياته أنه يقع بالاوهام،

هذا العام مسؤولية كبيرة، عمل دؤوب، انفراج مالي من خلال ترقية أو مكافئة، ارث، فرص مغرية، مثابر بالمشاريع، حظ يتعلق بعقار، فرصة للارتباط.

الحمل: تركز على الامور البيتية والعقارية، تحسن شعبيتك بدعم من العائلة، لاتكن انتقامي، تحاشي الفوضى، لا تقع فريسة صراع داخلي، يوم جميل للتمسك بالعادات والتقاليد والقيم المتوازنة، تلبي نداء الأهل.

الثور: نهار اجابي ونشيط، لقاءات وزيارات، سفريات قصيرة، دعوة، أو تنشغل بأمور مهنية، سهل التكيف مع الأجواء المحيطة، ماليا تعرض عليك فرصة عظيمة، تتحق أمور فيها امل قديم، نهار واقعي حتى تكسر الحاجز مع الطرف الآخر.

الجوزاء: حاول أن تتكل على حدسك وطبعك اليوم صائب ، جريء تخلق مسافات بينك وبين الآخرين حتى تصل لفرصة مالية، تكره الشك بالآخرين الا ان بعض الامور تجعلك تتصرف بشكل أكثر حذر، اذا لاتضيع اموالك في أمور البيت، اهتم بحقوقك، سعيد لكثرة الفرص المالية.

السرطان: ديناميكي نشيط، تحل الوصول إلى أهدافك مباشرة، القمر ببرجك تاخذ دور بالمقدمة، نهارك بتجدد لمواجهة الأعمال المتراكمة القديمة، خبر يغير بعض الخطط حاول أن تجعل الحظ قريب منك، القوة لك اليوم.

الاسد: تحلى بطولة البال وابتعد عن الدخول باي عمل جديد، لا تدخل ميدان المنافسة، لاتدع الغيرة تسيطر عليك، ابتعد عن أمور فيها جهد جسماني، لاتتخطى حدودك وتحفظ بتصرفاتك، حاول أن تخرج من الاخصام والأحقاد.

العذراء: نشيط بدائرة علاقاتك الاجتماعية، تكثر واجباتك يلتف حولك القريب والبعيد، تحصل على نتيجة مرضية بأمور سابقة، تلم الشمل وتعزز علاقاتك، فرص ومساعدة من اصدقاء، استغل اليوم ولاتترد، كن المحرك الرئيسي لحياتك واحتفظ ببعض الاوراق الرابحة.

الميزان: التزام بالعمل، أداء واجب، حاول الانتباه لكل التفاصيل، لاتتهرب من أداء واجباتك، لا تدخل نقاشات بدون فائدة، حافظ على صورتك ومركزك الاجتماعي، نزلة أسواق أو لقاء غرباء، تكون اليوم بأمور فيها مسؤولية انتبه ان يعلو صوتك.

العقرب: من المناسب اليوم ان تطرق أبواب لصالحك، لتكون تحت الأضواء، اتصالات مهمة أو سفر أو تعامل مع قضية تخص اوراق بالدولة، اربط الاحداث ولاتنسى الحسنة ولا السيئة، أشياء مهمة بانتظارك، عروض مغرية، علاقات عامة، اذا كان لديك حلم بالامس اليوم اصبح حقيقة.

القوس: تمتلك فن الإقناع لدرجة كبيرة، تتوصل لتغيير أفكار بسبب اللطف والحنان، تنتبه على كل دقيقة ولحظة بالنسبة لامورك المالية المشتركة، احتمال مكافأة، تسديد فواتير، استغل اليوم لأخذ حكمة لصالحك.

الجدي: تركز على الشراكة، حياتك الخاصة بحاجة لتدعيم، وبحاجة للتحسن والابتكار، احرص على الروابط، تحيطك وترعاك العناية الإلهية، عليك بالاستشارة بدل العتاب، كن دبلوماسي تظهر بعض العراقيل بينك وبين الآخرين بسبب الخلاف، ركز على الشراكة.

الدلو: مضغوط بالعمل، حاول إنهاء كل واجباتك المتراكمة، تمتع بقلب قوي، بعض التنقلات والتغييرات، تلتقط انفاسك وتشعر بالراحة، عمل كثير بانتظارك.

الحوت: تتقبل العواصف والمشاكل بهدوء، تغلب عليك الواقعية، تحب العمل، تؤدي واجباتك بهمة غني بعلاقاتك مع الآخرين تلبي رغبة، تشعر بأنك بحاجة مساعدة افراد اسرتك، اخبار حلوة من الاولاد أو الاحبة، تغير مكان اقامتك، نشاط فني أو تغيير بمكان عملك.