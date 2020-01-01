في ذكرى التحرير .. مشاهد تقشعر لها الابدان لقوة الرضوان في حزب الله - فيديو

الثلاثاء, 26 أيار 2020 الساعة 00:22 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

عشرون عاماً على اندحار الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان أمام المقاومة اللبنانية, عشرون عاماً و المقاومة تزداد قوة و صلابة و في هذه المناسبة تناقل ناشطون مشاهد لتدريبات قوة الرضوان في حزب الله و التي يمكن وصفها بالغير مسبوقة لما يظهر فيها من ثقة المقاتلين و براعتهم.

و نشر الاعلامي اللبناني علي شعيب على صفحته على تويتر مشاهد لتدريبات قوة الرضوان في المقاومة الاسلامية اللبنانية تظهر اطلاق الرصاص الحي خلال التدريبات بثقة غير مسبوقة و مشاهد لا مثيل لها في دقة التسديد بالأسلحة الخفيفة و من مسافات تقدر بالسنتمترات بين المقاتلين و هو ما يشير الى تحضير المقاومة اللبنانية قوة خاصة للاقتحام و القتال القريب تملك قدرات غير مسبوقة في القتال المباشر مع العدو.


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