شاهد بالفيديو مرتزقة اردوغان في رأس العين

الثلاثاء, 26 أيار 2020 الساعة 00:19 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد من مدينة رأس العين المحتلة من قبل الاحتلال التركي في محافظة الحسكة السورية تظهر فيها اشتباكات بين مرتزقة اردوغان داخل احياء المدينة.

و ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان الاشتباكات اندلعت بين ما يسمى صقور الشام الارهابي و اللواء 20 في الجيش الحر الارهابي, و يظهر في المشاهد مقاتلين على هيئة التنظيمات التكفيرية مثل جبهة النصرة الارهابية.

و يشار الى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال التركي تشهد اقتتال مستمر بسبب الخلافات على المسروقات تارة و مؤخراً بدأت تظهر خلافات لرفض الذهاب الى ليبيا للقتال ضد الشعب الليبي.

و يرعى نظام اردوغان عشرات التنظيمات الارهابية في سورية و ليبيا و هو الذي فتح بلاده لمقاتلي داعش للتوجه الى سورية و العراق و استقدم عشرات آلاف المرتزقة الارهابيين من جنسيات مختلفة للقتال ضد شعوب المنطقة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا