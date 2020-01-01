شاهد بالفيديو مرتزقة اردوغان في رأس العين

جهينة نيوز:

نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد من مدينة رأس العين المحتلة من قبل الاحتلال التركي في محافظة الحسكة السورية تظهر فيها اشتباكات بين مرتزقة اردوغان داخل احياء المدينة.

و ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان الاشتباكات اندلعت بين ما يسمى صقور الشام الارهابي و اللواء 20 في الجيش الحر الارهابي, و يظهر في المشاهد مقاتلين على هيئة التنظيمات التكفيرية مثل جبهة النصرة الارهابية.

و يشار الى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال التركي تشهد اقتتال مستمر بسبب الخلافات على المسروقات تارة و مؤخراً بدأت تظهر خلافات لرفض الذهاب الى ليبيا للقتال ضد الشعب الليبي.

و يرعى نظام اردوغان عشرات التنظيمات الارهابية في سورية و ليبيا و هو الذي فتح بلاده لمقاتلي داعش للتوجه الى سورية و العراق و استقدم عشرات آلاف المرتزقة الارهابيين من جنسيات مختلفة للقتال ضد شعوب المنطقة.