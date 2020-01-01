تعرف على مواصفات هاتف "هواوي" الجديد

جهينة نيوز

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الأحدث Enjoy Z 5G الذي يدعم ميزة الاتصال الثنائي الوضع بشبكات الجيل الخامس.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، يأتي الجهاز الجديد بشاشة LCD بقياس 6.57 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتز.

أما بالنسبة للكاميرا فيوفر الجهاز كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميغابكسل للتصوير الفائق العرض، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميغابكسل لتصوير الأجسام القريبة التي لا يتجاوز بعدها عن الجهاز 4 سنتيميترات ويحتوي (إنجوي زد 5جي) معالجًا من نوع MediaTek Dimensity 800، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 غيغابايت، أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، أو 128 غيغابايت مع إمكانية التوسعة.

أما بطارية الهاتف فهي تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

وكانت شركة هواوي قد أصدرت بيانا نددت من خلاله بالخطوة الأمريكية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه سيحدث فوضى في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.