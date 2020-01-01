نشوب حريق في واحة بساتين تدمر التاريخية.. والجهات المختصة تعمل على إخماده

جهينة نيوز

نشب حريق اليوم في واحة بساتين تدمر التاريخية جنوب المدينة امتد من قرب فندق تدمر الشام إلى قرب المدافن الأثرية الجنوبية.

وذكر معاون رئيس مصلحة زراعة تدمر أحمد يوسف أن مصلحة الزراعة والدفاع الوطني والجهات المختصة في تدمر تعمل على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

وأشار يوسف إلى أن مساحة الحريق تبلغ نحو مئة وخمسين هكتاراً من بساتين واحة تدمر التي تبلغ مساحتها كاملة نحو أربعمئة هكتار لافتاً إلى وصول سيارات إطفاء من منطقة حيان للنفط للمساهمة في إطفاء الحريق إلا أن هناك صعوبة في عملية الإطفاء لتواجد بعض الألغام التي خلفها الإرهابيون وكثافة أشجار النخيل والزيتون ووجود جدران تفصل البساتين عن بعضها البعض وشوارع ضيقة بينها تعيق مرور الآليات.