الرقابة الصحية الروسية: الكمامات ستبقى إلزامية لشهر أو شهرين

جهينة نيوز

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك والرقابة الصحية، إن ارتداء الكمامات سيبقى إلزاميا في البلاد لشهر إضافي أو شهرين، مع الحفاظ على القواعد الصحية الأخرى.

وأضافت بوبوفا خلال اجتماع للحكومة: "على الأرجح، إذا كنا نتحدث عن الشهر أو الشهرين المقبلين، سنضطر إلى الالتزام بارتداء الكمامات".

وشددت بوبوفا على أن فيروس كورونا سيبقى في لفترة طويلة، وهو أمر يستدعي الالتزام بعدد من القواعد الصحية، بينها التباعد الاجتماعي والحفاظ على نظافة الأيدي والأواني والأماكن العامة وغيرها.

وأضافت: "لقد قلنا مرارا إننا نعيش في ما أصبح واقعا طبيعيا جديدا، ونحن بحاجة إلى التكيف مع الحياة الجديدة وتعلم العيش في الظروف الجديدة. من الواضح أن الفيروس لن يختفي قريبا".

ولفتت إلى أهمية التعلم على كيفية التعايش مع الفيروس دون خفض جودة الحياة والراحة للمواطن.

المصدر: وكالات