القبض على مروج مخدرات بريف دمشق بحوزته ستة كيلوغرامات من الحشيش المخدر

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق القبض على مروج مخدرات وصادر ستة كيلوغرامات من حشيش مخدر موضوعة في سيارة كان على متنها.

وأوضحت وزارة الداخلية في سورية أنه بناء على معلومات واردة إلى فرع مكافحة المخدرات حول قيام شخص بحيازة وترويج المخدرات بدمشق وريفها وبعد متابعة ومراقبة بمنطقة الطبالة تم إلقاء القبض على شخص يدعى م.ع وبتحري السيارة التي كان على متنها عثر فيها على ستة كيلوغرامات حشيش مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة كل المتورطين معه.

وكان فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض في 17 من أيار الجاري على مجموعة من مروجي المخدرات في التل بريف دمشق وصادر أكثر من 4 كغ من مادة الحشيش المخدر.