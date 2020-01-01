انخفاض قياسي لمعدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا في ايطاليا

جهينة نيوز:

لأول مرة منذ مطلع شهر اذار الفائت تكون نسبة الاصابات اليومية بفيروس كورونا أقل من 400 اصابة خلال يوم كامل و ذلك بعد ان انخفض معدل الاصابات اليومي الى اقل من 100 اصابة من 12 ايار الحالي.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا اليوم تسجيل 300 إصابة جديدة و92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يشار الى انه يوم امس سجلت ايطاليا 431 اصابة جديدة بكوفيد-ذ9 و امس الاول 669 اصابة .

وذكرت السلطات في بياناتها الجديدة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 32 ألفاً و877 وفاة بعد تسجيل 92 حالة جديدة خلال الساعات الماضية فيما انخفض عدد الإصابات إلى 55300 من 56594 عن اليوم السابق بعد تماثل 1294 مصاباً للشفاء ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 230158 ما يجعل إيطاليا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الإصابات.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية 50 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مسجلة انخفاضاً ملموساً عن إحصائية الأمس البالغة 70 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 26834 فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات خلال يوم واحد بواقع 132 لتبلغ الحصيلة العامة 235400 إصابة.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسبانية بعد اجتماع تناول موضوع السياحة اليوم أن الحجر الصحي الذي فرض على السياح الأجانب في إسبانيا سيتم رفعه في الأول من تموز المقبل وذلك بعد يومين من إعلانها أنها ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية في الموعد المذكور أعلاه.