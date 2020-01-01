الصحة العالمية تعلق استخدام الدواء ضد الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب "مباعث قلق".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين".

إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج أمر آمن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج "تجربة التضامن" في 18 مارس الماضي لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع لمرض "COVID-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقوم "تجربة التضامن" على مقارنة 4 خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.