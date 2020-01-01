الصحة الايرانية: لاوفيات بكورونا في 19 محافظة

جهينة نيوز:

أعلن متحدث وزارة الصحة الايرانية عن عدم تسجيل أية وفيات إثر الاصابة بفيروس كورونا في 19 محافظة بالبلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأوضح "كيانوش جهانبور" اليوم الاثنين في إحاطته اليومية لمستجدات الوضع الصحي في البلاد، بأن تم تشخيص 2023 اصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الفائتة، حيث تم ترقيد 338 حالة منها في المستشفيات فيما 1685 حالة لم تُرقد ( في الحجر الذاتي).

وأشار الى أن حصيلة المصابين بلغت 137 الفا و724 مريضا حتى الان، شخصوا عبر اجراء 818 الفا و917 تحليلا.

وأكد الدكتور جهانبور أن الوفيات بلغت 34 حالة على مدى 24 ساعة ماضية لتصعد الحصيلة الى 7451 حالة وفاة.