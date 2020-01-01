عملية استشهادية بالقدس

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي عن وقوع عملية استشهادية نفذها شاب فلسطيني جنوب القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام العدو الصهيونية، يوم الإثنين، أن شابا فلسطينيا نفذ عملية استشهادية في جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت أن شابا فلسطينيا حاول طعن شرطي صهيوني بحرس الحدود بسكين، في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وقد أطلقت عليه قوات الجيش الصهيوني النار وأصابته بجروح خطيرة.

وذكرت القناة السابعة في تلفزيون الكيان الصهيوني أن صهيونيا واحدا أصيب بجراح خلال هذه العملية.

وقالت صحفة معاريف الصهيونية أن قوات كيان الاحتلال الصهيوني ألقت القبض على الشاب الفلسطيني منفذ العملية ونقلته الى جهة مجهولة.