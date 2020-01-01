زعيم المعراضة الإسرائيلية: نتنياهو ينوي جر إسرائيل لحرب أهلية

الإثنين, 25 أيار 2020 الساعة 20:11 | سياسة, عالمي

زعيم المعراضة الإسرائيلية: نتنياهو ينوي جر إسرائيل لحرب أهلية

جهينة نيوز:

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قبيل دخوله المحكمة أمس الأحد بأنها محاولة انقلاب، متهماً إياه بالسعي إلى جر إسرائيل إلى حرب أهلية هي في غنى عنها.

وقال لابيد خلال جلسة لكتلة "يش عاتيد" البرلمانية اليوم الاثنين، إن نتنياهو يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية، ولذلك فإنه من الضروري ألا يستمر في تولي منصبه، واصفا ما جرى أمس بـمحاولة انقلاب قادها رئيس الوزراء وهو يحاول استهداف الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام.

وكان نتنياهو قال قبل دخوله إلى قاعة المحكمة أمس إنه ليس هو من يحاكم اليوم بل معسكر اليمين برمته، مضيفا أن جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنها لم تتمكن من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو المرة، كما اتهم أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده.


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