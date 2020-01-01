"معلول" يكشف عن ما يقلقه داخل المنتخب السوري، ويتحدث عن فرص التأهل لكأس العالم

جهينة نيوز:

عبر المدرب التونسي والمدير الفني الجديد للمنتخب السوري الأول لكرة القدم "نبيل معلول"، عن قلقه من ثلاثة أمور داخل المنتخب، من أبرزها ما يدار في الكواليس، مؤكداً أنه على ثقة بالإمكانيات التي يمتلكها اللاعبين، مع العمل على إغلاق الثغرات ونقاط الضعف، مما يجعل المنتخب قادراً على تحقيق حلم طاله انتظاره، والتأهل إلى كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال معلول في لقاء مع الإعلامي "لطفي الأسطواني": (هنالك ثلاثة أمور تقلقني في المنتخب السوري، هو الانسياق إلى ما يجري خلف الكواليس، وغياب التركيز الذهني طيلة الدقائق الـ 90 للمباراة، وقصر مراحل الإعداد والتجمعات التي تقتصر حصراً على أيام الفيفا).

موضحاً: (لقد لفت انتباهي في الآونة الأخيرة، خروج العديد من نجوم المنتخب بتصريحات تتعلق بالدخول في مقارنات بين المدربين، ومن كان الأفضل والأنسب لتولي الدفة خلال المراحل الماضية، سواء المدرب الوطني أو الأجنبي، وغيرها من الاختلاف في الآراء والأمور التي أفضل ابتعاد اللاعبين عنها، مثل هذه التصريحات وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي حالياً إلا أنها أثارت حالة من الجدل في الشارع الرياضي، فكيف بخروج مثل هذه التصريحات خلال المباريات المقبلة للمنتخب، والتي سيكون لها تأثيراً سلبياً كبيراً في تشتيت انتباه اللاعبين وعلى أجواء المنتخب كافة).

وأضاف: (من الجوانب الأخرى التي تقلقني ايضاً في المنتخب، هو غياب التركيز في دقائق حرجة من المباريات، على سبيل المثال تقلى المنتخب السوري في لقائه أمام المالديف مؤخراً هدفاً سهلاً للغاية من رمية تماس، رغم وجود خمسة من مدافعين مقابل مهاجمين، إلا أن مهاجم المالديف علي أشفاق لم يجد صعوبة في الارتقاء وتسديد كرة رأسية في المرمى السوري).

وأشار معلول إلى النقاط الإيجابية في المنتخب السوري القادرة على تحقيق حلم الشارع الرياضي في سورية، وبلوغ كأس العالم، مُشيراً إلى أن هذه العوامل هي الرغبة الكبيرة التي الموجودة عند الجمهور أو المسؤولين في الاتحاد الرياضي العام في سورية، فضلا عن امتلاك المنتخب لاعبين مميزين قادرين على تحقيق هذه الأهداف، والصدارة الحالية للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، مُضيفاً: (هناك نقاط ضعف وأخطاء رافقت أداء المنتخب في الفترات الماضية، كشفت عن تلقي الشباك لأهدف سهلة نتيجة تمركز خاطئ، وبطئ في ردة الفعل، أدت لظهور مثل هذه الأخطاء وتلقي الأهداف خصوصاً على صعيد الكرات الثابتة أو العرضية).

وفي رده عن موعد الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب، قال المدرب التونسي إن الإعلان عن القائمة سيتم قبل أسبوع من نهاية الدوري، لافتاً إلى أنه لن يقع تحت أية ضغوطات محتملة حول اختيار لاعبٍ دون أخر، مقارنة بالضغوطات التي تعرض إليها المدربون السابقون.

وكان الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم قد أعلنا في وقت سابق عن التعاقد مع المدرب التونسي نبيل معلول، خليفةً للمدرب المحلي والمحاضر الدولي "فجر ابراهيم"، وذلك في خطوة لتعديم المنتخب بخبرات جديدة وتحقيق نتائج إيجابية خلال مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.