"بيسكوف" يُعلن تعافيه من كورونا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" عن خروجه هو وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية على خلفية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: (خرجت من المستشفى نعم، هذا صحيح).

من جهته صرحت زوجته المتزلجة الروسية الشهيرة "تاتيانا نافكا" في حديث لصحيفة "دييلي ستوررم": (كل شيء على ما يرام وخرجنا جميعا من المستشفى، ونشعر أننا بخير، نحن في حالة جيدة، وسنخضع للحجر الصحي مدة نحو أسبوع).

كما تحدث وزير الصحة الروسي "ميخائيل موراشكو"، عن إمكانية عودة رئيس الوزراء "ميخائيل ميشوستين" إلى مكتبه الأسبوع المقبل لمباشرة عمله من هناك بعد تعافيه أيضا من الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أنه تم إدخال بيسكوف وعائلته إلى المستشفى في بداية شهر أيار الجاري، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء البلاد.