تجدُّد إصابة نجم أتليتيكو مدريد، قبل أيام من عودة الدوري

الإثنين, 25 أيار 2020 الساعة 19:01 | رياضة, كرة القدم

تجدُّد إصابة نجم أتليتيكو مدريد، قبل أيام من عودة الدوري

جهينة نيوز:

أكد نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في بيان له على موقعه الرسمي، إصابة لاعبه البرتغالي الشاب "جواو فيليكس" بالتواء في أحد أربطة ركبته اليسرى، وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم الأثنين.

ولم يحدد بيان النادي موعد عودة مهاجم البرتغال صاحب ال22 عام من الإصابة، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.

وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت على استئناف اللعب في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير اعتباراً من الثامن من حزيران القادم، بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وأشبيلية ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 حزيران بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.


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