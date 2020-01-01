لأول مرة..متحولة جنسياً تشغل منصب بلدي في فرنسا

جهينة نيوز:

فازت امرأة متحوّلة جنسياً في الانتخابات البلدية في فرنسا، حيث اختار المجلس المحلي ببلدة تيلوي ليمارشيين شمال شرق البلاد "ماري كو" رئيسة له.

وترشحت كو البالغة من العمر 55 عاماً والتي أعلنت عن تغيير جنسها عام 2005، ضمن منصة المحافظة على البيئة وبناء الاقتصاد الاجتماعي، حيث وصفت نفسها في حديث لإحدى وسائل الإعلام بأنها مديرة تنفيذية في قطاع أعمال الزراعة والبيئة، مضيفة: (ليس لانتخابي علاقة بكوني عابرة للجنس، بل عبر الناخبون عن اهتمامهم ببرنامجي. هذا مثير للاهتمام، حين تصبح الأشياء طبيعية لا تتعرض للاستثناء).

من جهتها عبّرت وزيرة المساواة الجنسية في فرنسا "مارلين شيابا" في تغريدة نشرتها على تويتر، عن دعمها لرئيسة البلدية الجديدة، وقالت: (التعود على رؤية العابرين جنسيا والنضال ضد الرهاب يعتمد على ممارسة المسؤوليات العامة. تهانينا لماري كو).

كما قالت المؤسسة المشاركة للرابطة الوطنية للعابرين جنسيا في فرنسا "ستيفاني نيكو" تعليقاً على انتخاب كو: (مواطنونا يزدادون تقدما، ويصوتون بناء على قيمة الأفراد، بغض النظر عن توجههم الجنسي).

وكان أهالي البلدة الواقعة على الحدود البلجيكية والتي لا يتجاوز عدد سكانها 600 نسمة، قد أدلوا بأصواتهم في شهر آذار الماضي، وانتخبوا جميع أعضاء المجلس البلدي من قائمة "لنقرر معاً" وبينهم كو، التي اختارها أعضاء المجلس رئيسة لهم، وذلك في سابقة فريدة من نوعها.