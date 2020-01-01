إيران توجّه صفعة قوية لـ"ترامب"

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة الفنزويلية كاراكس أمس الأحد، عن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية إلى فنزويلا، بالرغم من التهديدات الأمريكية.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الشخصي في تويتر: (اليوم أكثر من أي وقت مضى، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أول ناقلة وقود وصلت. شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها. عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا).

ووجه وزير النفط الفنزويلي "طارق العيسمي"، الشكر والتقدير لإيران على إرسالها عدة ناقلات وقود إلى بلاده، حيث قال على حسابه الشخصي في تويتر: (إن التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال الطاقة فضلا عن أنه يجعلنا موحدين كدول أعضاء في أوبك، فإنه مبني كذلك على التبادل العلمي وتطوير الصناعات الهيدروكربونية).

يُذكر أن أربع ناقلات نفط إيرانية أخرى مزودة بالوقود ستصل فنزويلا في الأيام المقبلة، حيث بلغ إجمالي ما أرسلته إيران إلى فتزويلا 1.53 مليون برميل من البنزين.