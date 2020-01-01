دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات الروسية

الإثنين, 25 أيار 2020 الساعة 18:39 | منوعات, صحة

دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات الروسية

جهينة نيوز:

أعد العلماء الروس دواء جديدا ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.

أفاد بذلك أحد كبار الأطباء في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار.

وأكد الطبيب أن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وأعاد بوشكار إلى الأذهان أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري.

أما الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوف، فقال إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري. وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا


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