البعثة الإنسانية الأرمينية تنهي إزالة الألغام من حقول ريف حلب الجنوبي

جهينة نيوز:

أنهت البعثة الإنسانية الأرمينية عمليات إزالة الألغام المضادة للدبابات والأفراد وعبوات ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة الزراعة بريف حلب الجنوبي بمساحة إجمالية تقدر ب334ر51 متراً مربعاً.

وأشار أرمين سركيسيان قنصل جمهورية أرمينيا بحلب خلال فعالية بمناسبة الانتهاء من تطهير أراضي البلدة إلى جهود البعثة الإنسانية الأرمينية ومساعدة جمهورية أرمينيا للشعب السوري ومساندة سورية لنشر السلام.

ولفت ممثل البعثة الانسانية في القنصلية الأرمينية العامة بحلب أركادي دونويان إلى أن البعثة تضم أطباء يعملون مع المراكز الصحية وخبراء في إزالة الألغام مضيفاً إن هدف البعثة ينبع من عمل إنساني لمساعدة الشعب السوري الذي احتضن الشعب الأرميني ولا سيما بعد المجازر التي ارتكبت بحقه وأن الشعبين جزء من نسيج واحد.

بدوره بين رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس هاروتيون سليميان أن هذه المبادرة الانسانية كانت بهدف إزالة الألغام التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية وإعادة تأهيل الحقول الزراعية وإعادة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم كونهم هجروا منها بفعل الإرهاب.

من جانبه أوضح نائب محافظ حلب أحمد الياسين أهمية عملية إزالة الألغام ومخلفات الإرهاب من مناطق ريف حلب الجنوبي التي تم تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة والصديقة تمهيداً لعودة الحقول الزراعية كما كانت.

ومن سكان قرية الزراعة قال حسين اسماعيل محمد أن كامل المنطقة كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي زرعت الألغام في الحقول ومنعت المزارعين من حراثة وزراعة اراضيهم وتسببت باستشهاد العديد من المدنيين وقال إنه بفضل جهود البعثة الإنسانية الأرمينية عادت المنطقة آمنة وعادت الزراعة لهذه الحقول.