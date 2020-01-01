مستوطنون يحرقون 30 دونماً من أراضي الفلسطينيين الزراعية في الخليل

جهينة نيوز:

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية وأحرقوا 30 دونماً.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا أراضي الفلسطينيين الزراعية بين قريتي التوانة وطوبا جنوب الخليل وأحرقوا 30 دونماً مزروعة بالقمح والشعير وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.