رنا شميّس: شخصيتي في "مقابلة مع السيد آدم" فرصة للتغيير والظهور بنمط جديد.. والجزء الثاني موضوع منذ بداية المشروع

جهينة نيوز:

أوضحت النجمة السورية رنا شميّس أن شخصية “ديالا العبّاس” التي لعبتها في مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” كانت فرصة للتغيير والظهور بنمط جديد من الأدوار أمام الجمهور، إذ أن علاقتها بـ “ديالا” بدأت من الورق الذي كتبه مؤلف ومخرج العمل فادي سليم، فتخيلتها بالشكل الصحيح حتى أوصلتها بكل مافيها من شر أمام الكاميرا.

شميّس وخلال إطلالتها عبر برنامج “تريندنغ” على قناة MBC نوهت إلى أن “الكف” الذي تلقته “ديالا” من زوجها “يوسف” (لجين اسماعيل) كان منتظراً من قبل المشاهدين، فالظروف التي عاشتها الشخصية وآثارها اللا إنسانية عليها جعلت الفنانة شميّس تتوقع بأن هذه الصفعة ستكون مفصلية في العمل، وكانت كذلك.

ولدى سؤالها عن العلاقة التي تجمعها بالنجم العالمي غسان مسعود أشارت إلى أنها بدأت مذ كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية عندما درّسها مسعود لمدة سنتين وكان مشرفاً على مشروع تخرجها بأحد الفصول الدراسية، لتنتقل العلاقة إلى مساحات العمل بعرض مسرحي أخرجه مسعود ضمن فعاليات “دمشق عاصمة الثقافة العربية” عام 2008، لتتكرر التجربة بوقوفها إلى جانبه كأستاذ مساعد بالعرض المسرحي “عرش الدم” الذي كان مشرفاً عليه وهو بمثابة مشروع تخرج لطلّاب المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وبشكل عملي فالعلاقة بينهم خالية من الجليد وإحساس فريق العمل كالعائلة الحريصة على نجاح كل أفرادها كان موجوداً، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن المشاركة بالعرض المسرحي الأخير للمخرج غسان مسعود “هوى غربي” لتزامن بروفات العرض مع فترة تصوير برنامجها “لازم نحكي” في بيروت، والذي عُرِضَ على قناة “لنا”.

بطلة “أزمة عائلية” ختمت حديثها بالتأكيد على أن خطة الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” موضوعة منذ بداية المشروع، وقسم من مشاهده تم تصويرها، مضيفة أن مصير “ديالا” مجهول بالنسبه لها، وهو أمر متعلق فقط بمخرج العمل.