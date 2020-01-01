إنتر ميلان يقدم عرضا مغريا لمهاجم سان جيرمان

جهينة نيوز:

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم السباق لضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إنتر قدم عرضا مغريا لكافاني، يتضمن عقدا يمتد لثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالي يتفاوض حاليا مع المهاجم الأوروغوياني، لكنه قد يجد صعوبة في ضمه، في ظل رغبة كل من مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع صاحب الـ33 عاما.

وينتهي عقد كافاني مع فريقه الحالي سان جيرمان، الشهر المقبل، وهو ما يعني أن اللاعب سيرحل مجانا عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكتفى كافاني، الذي انضم لسان جيرمان في العام 2013، بتسجيل 4 أهداف فقط في 14 مباراة خاضها في الموسم المنقضي.