لاعب كرة قدم صربي ينهي حياته بطريقة مروعة

جهينة نيوز:

وضع لاعب كرة القدم الصربي السابق ميليان مرادكوفيتش حدا لحياته بطريقة مروعة، داخل إحدى الشقق في العاصمة بلغراد.

وأفادت صحيفة "كورير" الصربية بأن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاما، انتحر داخل شقة كان قد استأجرها ويعيش فيها برفقة صديقته، بعدما أطلق رصاصة على رأسه.

ونعى نادي بيوغراد الصربي، مهاجمه السابق الذي لعب بقميصه في بداية وختام مسيرته الكروية.

ودافع مرادكوفيتش خلال مسيرته الاحترافية، عن ألوان 15 فريقا، من بينها أندرلخت وجينت في بلجيكا، وسالزبورغ النمساوي، وبيوغراد، والذي شارك معه في 48 مباراة أحرز خلالها 24 هدفا وأنهى معه مسيرته في العام 2017.

ولعب مرادكوفيتش أيضا مع منتخب شباب صربيا، كما شارك مع بلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها بكين عام 2008.

وترك مرادكوفيتش خلفه ابنا يبلغ من العمر 16 عاما.