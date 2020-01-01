الأسوأ انتهى.. فرنسا تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ تطبيق العزل العام

جهينة نيوز:

سجلت السلطات الفرنسية أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد يوم امس الأحد منذ تطبيق إجراءات العزل العام في 17 آذار مما ينعش الآمال في أن الأسوأ في ما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وقالت وزارة الصحة إن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء، بحسب "رويترز".

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وقال عالم الأوبئة لوران طوبيانا إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918.

وأضاف قائلا على قناة (بي.إف.إم) الإخبارية "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".