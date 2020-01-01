أمريكا تحظر دخول الأجانب الذين زاروا البرازيل خلال الـ 14 يوما الماضية

جهينة نيوز:

اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يمنع دخول أي شخص اجنبي زار البرازيل خلال الـ 14 يومًا الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.

وقال البيت الأبيض في بيان له امس الأحد: "اتخذ الرئيس اليوم تدابير حاسمة لحماية بلادنا، فقد منع دخول الأجانب الذين كانوا في البرازيل خلال الـ 14 يومًا الماضية إلى الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "سيساعد قرار اليوم على ضمان تجنب أن يصبح المواطنون الأجانب الذين زاروا البرازيل مصدرا إضافيا للعدوى (فيروس كورونا المستجد) في بلدنا. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن القيود الجديدة ستساعد في منع الأجانب من نقل عدوى كورونا إلى الولايات المتحدة، لكنها لن تؤثر على التجارة مع البرازيل.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في البرازيل 358 ألف شخص مع تسجيل 22.5 ألف وفاة في البلاد جراء الفيروس، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا في العالم.

وقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 أيار، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، ، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.