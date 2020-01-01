705 ضبوط و33 إغلاقاً في حماة خلال رمضان

جهينة نيوز:

بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا أن حصاد الرقابة التموينية بحماة خلال شهر رمضان المبارك كان 705 ضبوط.

وأوضح لـ “الوطن” أن 263 ضبطاً منها نظمت بحق المخالفين بمخالفة عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ، و81 ضبطاً لعدم إبراز فواتير وإصدار فواتير غير نظامية و 58 ضبطاً للبيع بأسعار زائدة و 50 ضبطاً بحق المخابز و المتاجرة بالخبز، و44 ضبطاً بحق باعة لحوم و25 ضبطاً بمخالفات تتعلق بالمحروقات و10 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية و 25 ضبطاً لتقاضي بدل خدمات زائدة و 18 ضبطاً بمواصفات غير مطابقة للقياسية السورية وبيانات مزورة و25 ضبطاً بمخالفة غش وتدليس و5 للمتاجرة بالدقيق التمويني و 80 ضبطاً لعينات مخالفة أيضاً.

ولفت كوسا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها إغلاق 33 محلاً تجارياً لارتكابها مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في المواد الغذائية .