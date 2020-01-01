اختناقات مرورية في حلب جراء فيضانات الأمطار والمحافظ يشرف على معالجتها

جهينة نيوز:

أشرف محافظ حلب حسين دياب على معالجة الاختناقات المرورية التي نتحت عن الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة حلب ظهر امس الأحد.

وتسببت العاصفة المطرية في حلب بارتفاع منسوب المياه في نهر قويق، الذي يخترق المدينة من شمالها الشرقي إلى أقصى جزئها الجنوبي، ما أدى لحدوث فيضانات في بعض محاور وشوارع المدينة وتغيير المسارات المرورية فيها.

ووجه محافظ حلب خلال جولته الميدانية الشركة العامة للصرف الصحي والدفاع المدني والمديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب وفرع المرور لحل مشكلة الاختناقات المرورية بزج جميع الكوادر البشرية والآليات للمعالجة بالسرعة القصوى، والمتابعة الفورية للمناطق التي هي أكثر عرضة لتجمع المياه خلال ذروة موسم الأمطار كما في مناطق “الفيض” و”محور شركة الكهرباء” و”الحديقة العامة” و”فرع الحزب” و”الجمارك”، وهي التي تتعرض عادة لتجمع المستنقعات في نقاطها الأكثر انخفاضا مع ارتفاع منسوب مياه “قويق”.

مدير عام شركة الصرف الصحي في حلب “بهاء حج حسين”، أوضح في تصريح صحفي أن غزارة الأمطار واستمرارها “أدى إلى ارتفاع منسوب نهر قويق، وهو ماتسبب بحدوث ضغط على شبكة الصرف الصحي، وبطء تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي ساهم بحدوث تجمعات المياه في المحاور المنخفضة والقريبة من سرير النهر”.