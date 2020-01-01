أبراج الاثنين 25 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 25 أيار: شخص دائم البحث عن أجوبة، هادىء، ضمير حي، موثوق، يعالج كل شيء بطريقته، داعم قوي لأفراد العائلة، متزن وواعٍ، بارع بالتعامل مع القضايا المالية، يحب الاحتفاظ بأفكاره لنفسه، لا يتجاوز القانون، متحفظ، طيب،

هذه السنة لتقوية المواهب والطريق مفتوح لامكانياته في المستقبل القريب يعزز عمل جديد، ارتفاع ملحوظ بالدخل، فكرة مشروع قيد التنفيذ، الحذر من التوقيع على بعض أوراق العمل، انفراج ومصالحة، رحلة ومال وجاه، انتبه على صحتك هذا العام.

الحمل: مشغول بأمور عائلية حاول تطوي اي خلاف وتفتح صفحة جديدة، حاول الجلوس في البيت وتخلص من كل شيء قديم وغير نافع، حضر نفسك لتجديد الألفة مع أفراد العائلة، انتبه من الغلط أو من قرار دون تفكير، قد يؤدي إلى أزمة، انتبه على أمور التصليحات والأعطال.

الثور: تبدأ نهارك بجو متفائل، معظم التحركات الفلكية تنشط في مسارك، تنشط باللقاءات والاتصالات، تصلك اخبار وتحسم أمر، تنجز معاملات، تحل خلاف أو أزمة عالقة على صعيد أخوة ولكن لاتسكت على مضدد لاتترك الغيرة تسيطر عليك، الأنا تهدم كل شيء، انتبه في حال كنت على طريق سفر، عنوان نهارك الحركة.

الجوزاء: تترقب بعض الحظوظ بالمسائل المالية، ممكن زيادة دخلك وللبعض قادرين على دعم الامور المالية يعمل اضافي، برغم الانفراج بحاجة لمراقبة مصروفك وتتخذ تدابير احتياطية لمتطلباتك المتنوعة، من الممكن استرداد مبلغ مال، أو إيجاد أشياء كانت مفقودة.

السرطان: تشعر بالارتياح، تسيطر على المواقف، تغييرات بحياتك على صعيد الشكل أو تهتم بمظهرك الخارجي، تستطيع فتح قضايا جديدة وتطرا مفاجآت تطرح عليك، والأرجح أن تكون ايجابي، من الجميل اليوم ان تمارس هواياتك المفضلة.

الأسد: تشعر بالخمول والاحباط، تشعر أن القدر يقف في وجهك، لا أمنية تتحقق ولاعجلة الزمن تدور، حاول الا تعرض نفسك للإرهاق وتحلى بالصبر، احتمال اي علاقة اجتماعية فيها عائق لذلك حافظ على استقرارك ودع عملك تحضيري، وانتبه على صحتك وغذائك وراحتك، القمر بالسرطان يسبب لك العرقلة، وعندما ينتقل القمر لبرجك تفتح صفحة جديدة.

العذراء، نشيط تلتقي مع الاصدقاء، اليوم يحمل لك حظ ودعم تنسى الهموم، بداية مهمة فرصة سعيدة ولكن يجب أن تعرف كيف تستخرجها، نهار فيه خبرة وإبداع تلتقي بوجوه جديدة، تنشط روحك المرحة، وتترك اثر جميل أينما حللت، أوقات ممتعة وإبداع أدبي ونشاط فكري.

الميزان: يركز على عملك الاجتماعي، تطل علينا بنهار عمل كثير، توظف طاقاتك، اضبط طبعك المستنفر، وقلل من إصدار الأوامر، حاول أن تقدم أشياء جيدة، تطلب خدمة من المسؤولين، مرفوض اليوم تبحث بقضايا فيها إحباط، ادفع بمصالحك للأمام.

العقرب: اليوم تخطط لمشروع سفر تبحث بتوسيع مجالك العملي، عامل الوقت سيكون لمصلحتك، نهار لقاءات مقابلات توسع المعرفة، تتلقى خبر يخص اعمال واموالك، خبر يخص الحركة التواصل الاوراق والمعاملات.

القوس: مشغول بتعديل أمور مالية مشتركة، احتمال تحصل على موافقة تفرح بانتصار على خصم، تسجل تطور لصالحك في شتى المجالات كان مهني أو اجتماعي، انتبه على مواقفك، استغل امورك واعمل على العقل، فواتير استحقاقات، مرافقة مريض.

الجدي: تركز على الشراكة، تنجح بفرض وجهة نظرك، تتعرض لمشكلة أو عرقلة مع الشركاء، لاتتسرع اليوم حساس وشائك، اقل خطأ يبدو ضخم، اقترب من الأجواء الرومنسية، لاتخسر نهارك وعزز علاقتك مع الشركاء.

الدلو: عندك حيرة بكثرة الاعمال، مشغول ومهرق، خذ نفس واشتنشق الهواء النقي بنزهة، تقوم بإنهاء اعمالك، تتفادى الأخطاء، غلطة الشاطر بألف، اطلب مهلة أو مساعدة، تحل مشاكلك بمساعدة الآخرين.

الحوت: محظوظ وجيد ومنتج وفعال، نهار يحمل لك المزيد من الطموحات حتى تتقدم نحو القمة، جبار بعزيمتك ومنافستك، خلي مزاجك ايجابي حتى تتلقى اخبار جديدة، البعض يسمع اخبار حلوة من الاولاد، يوم للتسلية واللهو، اخبار سارة عن أصدقاء يقيمون بعيداً، معارف جديدة.