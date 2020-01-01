تنسيقيات الارهابيين: الاحتلال التركي ينقل المزيد من الارهابيين الى ليبيا

جهينة نيوز:

أفادت تنسيقيات الارهابيين بوصول 500 عنصر من الفصائل الارهابية المسلحة التي يرعاها الاحتلال التركي في سوريا إلى الأراضي الليبية بعد نقلهم إليها من قبل النظام التركي للقتال في صفوف حكومة الوفاق الوطني.

و ذكر ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا"، اليوم الأحد، عن وصول دفعة جديدة تضم 500 ارهابي خلال الساعات الفائتة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير، خليفة حفتر.

وقال المرصد إن عدد الارهابيين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية من سوريا حتى الآن بلغ نحو 10100 "مرتزق" بينهم مجموعة غير سورية.

وأضاف المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 شخص.

وأشار إلى أنه يوجد من ضمن المجموع العام للمجندين نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد" الارهابية، وجرى تجنيدهم للقتال في ليبيا "عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر".

و في سياق متصل ذكر المرصد الذي مقره بريطانيا ان 7 ارهابيين سوريين قتلوا في ليبيا خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي.

و يشار الى ان النظام التركي ينقل ارهابيين بما فيهم عناصر من داعش و النصرة للقتال ضد الشعب الليبي و الجيش الوطنبي الليبي.