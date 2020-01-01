بمناسبة عيد الفطر المبارك… العماد أيوب يزور عدداً من النقاط العسكرية المتقدمة

جهينة نيوز:

بمناسبة عيد الفطر المبارك قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة ميدانية لعدد من النقاط العسكرية المتقدمة لبعض وحداتنا العاملة في المنطقة الجنوبية.

والتقى العماد أيوب رجال قواتنا المسلحة الباسلة في مواقعهم ونقل إليهم تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوت المسلحة بحلول العيد متمنياً لهم النجاح والتوفيق في تنفيذ مهامهم ولأهلهم وذويهم دوام الصحة والعافية.

واطلع العماد أيوب أثناء جولته على أوضاع المقاتلين واستمع من القادة الميدانيين لشرح موسع عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوحدات والنقاط العسكرية لتبقى قادرة على التعامل مع أية تهديدات أو أخطار تفرزها تطورات الأحداث وتداعياتها.

وعبر وزير الدفاع عن اعتزاز القيادة العسكرية بالتضحيات التي يبذلها المقاتلون في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأثنى على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وثقتهم المطلقة ببلوغ النصر بقيادة الرئيس الأسد منوها بالإنجازات النوعية التي حققها رجال قواتنا المسلحة طوال السنوات الماضية واستعدادهم الدائم للتصدي الشجاع لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات أمنه وسيادته.

المقاتلون بدورهم أكدوا استعدادهم الدائم لتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وعزته حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.

هذا وقد زار العماد أيوب ضمن جولته الميدانية جرحى الجيش والقوات المسلحة في مشفى تشرين العسكري وهنأهم بالعيد متمنياً لهم الشفاء العاجل ومثمناً جهود الكادر الطبي وجاهزيته وحرصه على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وشملت الجولة الميدانية أيضاً زيارة لأحد المراكز الطبية العسكرية التي تم تجهيزها بشكل مسبق للتعامل مع أية تداعيات لجائحة “كورونا” واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحصين قواتنا المسلحة ومنع الفيروس من الانتشار في صفوف المقاتلين.

وبهذه المناسبة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الأسد على النصب التذكارية وقرؤءوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية.

كما زار قادة المناطق المقاتلين الجرحى في المشافي العسكرية ونقلوا لهم تحيات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وتهنئتها لهم بالعيد وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل ولأسرهم الكريمة بدوام الصحة والعافية.