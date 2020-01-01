وزير داخلية النظام التركي يدخل خلسة الى الاراضي السورية لتفقد قوات بلاده المحتلة

الأحد, 24 أيار 2020 الساعة 20:25 | سياسة, عالمي

وزير داخلية النظام التركي يدخل خلسة الى الاراضي السورية لتفقد قوات بلاده المحتلة

جهينة نيوز:

في خرق للقوانين و الاعراف الدولية دخل وزير داخلية النظام التركي سليماني صويلو خلسة الى الاراضي السورية اليوم الأحدلتفقد عناصر من قوات الاحتلال التركي.

و ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن صويلو وصل اليوم يرافقه نائباه محمد أرصوي وإسماعيل تشاتاقلي والقائد العام لقوات الدرك الفريق عارف تشيتين، إلى معبر الراعي (جوبان باي) المفتوح بشكل غير شرعي، حيث استقبلهما حاكم محافظة كلس رجب صوي تورك.

وبحسب الوكالة التركية توجه المسؤولون من هناك إلى مركز القيادة التكتيكية وقيادة فريق الدرك الاستشاري في منطقة الراعي (جوبان باي بحسب الوكالة التركية) بريف حلب شمال شرقي سوريا.


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