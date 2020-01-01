بسبب الرياح الشديدة… انقطاع التيار الكهربائي وتوقف ضخ المياه عن عدد من القرى بريف جبلة وأضرار زراعية

جهينة نيوز:

تسببت الرياح الشديدة التي تاثرت بها محافظة اللاذقية بأضرار في شبكات نقل الطاقة الكهربائية وخاصة في ريف جبلة ما أدى إلى توقف ضخ المياه إلى عدد من القرى المتضررة.

وذكر مدير شركة كهرباء اللاذقية فادي سعود أن الرياح الشديدة أدت إلى سقوط برج توتر متوسط في قرية قرفيص بريف جبلة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى لافتا إلى أن ورشات الشركة توجهت على الفور إلى منطقة سقوط البرج وباشرت في عملية الإصلاح.

وأشار إلى أن القرى التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي هي الدالية ودوير بعبدة وبعبدة ووادي القلع وبيت عانا وسربيون والزهراء وبيت العلوني ومعرين والقصيبة وبطموش والبراعم مؤكدا أن الشركة ستعمل على تأمين مخارج بديلة للمناطق التي تأثرت ريثما يتم الإصلاح.

من جهته لفت مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس مضر منصورة إلى توقف ضخ المياه إلى محور إرواء الدالية وحمام القراحلة صباح اليوم بسبب سقوط أحد الأبراج الحاملة لأسلاك التيار الكهربائي وأنه فور اصلاح العطل ستتم اعادة الضخ على المحاور المتضررة.

إلى ذلك أدى سقوط البرد الكثيف في ريف القرداحة إلى تضرر الأشجار المثمرة وشتول التبغ وغيرها من الزراعات وفق ما ذكر رئيس بلدية كرم المعصرة المهندس مضر مرشد الذي أشار إلى تضرر أراض زراعية في قرى الجنجانية والمصيص ودير ماما وعين الدار والليسونية والسراج.