بكين: التعاون الثنائي بين روسيا والصين، "قلعة قوية" في وجه "الفيروس السياسي"

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن روسيا والصين تدعمان وتحميان بعضهما البعض، في مواجهة الهجمات عديمة الأساس، التي تشنها دول فردية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الوزير، عن ثقته بأن التعاون الثنائي بين روسيا والصين، "قلعة قوية" في وجه "الفيروس السياسي".

وأضاف: "في مواجهة هذا الهجوم غير مبرر، ومحاولات التشويه من جانب دول منفردة في ظروف الجائحة، تدافع روسيا والصين وتدعمان بعضهما البعض، وتدافعان عن العدالة لتصبحا حصنا منيعا أمام الفيروس السياسي، مما يدل على مستوى عال من التعاون الاستراتيجي بين الصين والاتحاد الروسي".

وتابع الوزير الصيني القول: "أنا مقتنع بأن استقرار السلام العالمي والحياد الدولي والعدالة، تبقى تحت حماية موثوقة، ما دامت روسيا والصين تقفان في صف واحد جنبا إلى جنب".

المصدر: تاس