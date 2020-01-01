زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

جهينة نيوز:

أعلن مركز الزلازل الإيراني، اليوم الأحد، عن هزة أرضية بقوة 5,2 ضربت غرب إيران.

ووفقا للعلماء وقع الزلزال في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد على بعد 14 كم من مدينة دوغنبدان وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتم تسجيل الزلزال في الساعة 13.41 بالتوقيت المحلي، ولا توجد أي معلومات حتى الآن بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7,3 درجات في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.

وفي كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.

وفي حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7,4 درجات عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.